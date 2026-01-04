Prima di noi la recensione | buono l' intento molto meno la resa

La fiction che ripercorre decenni di storia italiana affronta un tema importante, ma spesso la sua realizzazione non riesce a soddisfare le aspettative di chiarezza e approfondimento. Sebbene l’intento sia lodevole, la resa finale può risultare deludente, lasciando dubbi sulla capacità di coinvolgere e informare il pubblico. Un’analisi obiettiva permette di comprendere meglio le potenzialità e i limiti di questa proposta televisiva.

La fiction attraversa decenni di storia italiana, ma il senso di proporre - oggi - un'opera del genere al grande pubblico sembra sfuggirci. Dal 4 gennaio su Rai1. I period drama in Italia sono sempre una scommessa perché, troppo spesso, finiscono per essere realizzati pensando ai grandi sceneggiati Rai di un tempo e non avendo piuttosto in mente di parlare al nostro presente, per riflettere sulla società contemporanea e non su quella che è stata. Partendo dal romanzo Prima di noi di Giorgio Fontana, Wilside e Rai Fiction hanno pensato di trasporre quest'imponente saga familiare che va a braccetto con la Storia d'Italia.

