Prima di noi | anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Questa sera, domenica 4 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella – che racconta una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La serie ripercorre quasi tutto il Novecento, dal 1917 al 1978, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando attraverso le due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all’avvento della globalizzazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

