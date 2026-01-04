Prima di noi Andrea Arcangeli Linda Caridi Daniele Luchetti video intervista | Non giudichiamo i personaggi
In questa intervista video, Daniele Luchetti, Linda Caridi e Andrea Arcangeli approfondiscono il progetto
Daniele Luchetti, Linda Caridi e Andrea Arcangeli protagonisti della nostra video intervista sulla serie Rai Prima di noi, dall’adattamento del romanzo al racconto familiare, all’intreccio tra dimensione privata e Storia. Vi presentiamo la nostra video intervista al regista Daniele Luchetti e agli interpreti Linda Caridi e Andrea Arcangeli, protagonisti della serie Rai Prima di noi nei panni di Nadia Tassan e Maurizio Sartori, figure fondative della saga familiare al centro del racconto. Nel corso dell’incontro ci hanno parlato del lavoro di adattamento dal romanzo di Giorgio Fontana, dell’approccio registico e interpretativo e della costruzione di personaggi che attraversano più generazioni, soffermandosi sul racconto familiare e sul rapporto tra dimensione privata e Storia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Prima di noi, Andrea Arcangeli, Linda Caridi, Daniele Luchetti intervista «Non giudicare personaggi»
