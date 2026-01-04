Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il settore energetico. Al 4 gennaio 2026, il valore attuale del PSV è di circa 0,287 euro per Smc. Questa cifra riflette le dinamiche di mercato e può variare nel tempo, offrendo un quadro aggiornato dello stato attuale del prezzo del gas all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 4 Gennaio 2026, è pari a circa 0,287 euroSmc. Questo valore deriva dalla quotazione media giornaliera di 30,43 euroMWh, convertita secondo il coefficiente standard di 1 MWh = 10,69 Smc. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una fase di relativa stabilità dei prezzi nelle ultime settimane. Dopo una leggera flessione a fine dicembre, il prezzo si è mantenuto intorno ai 29-31 euroMWh (0,271-0,290 euroSmc), mostrando una volatilità contenuta rispetto ai mesi precedenti. La tendenza attuale suggerisce un mercato equilibrato, con oscillazioni giornaliere limitate e assenza di forti pressioni rialziste o ribassiste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

