Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi è un dato importante per le famiglie e le imprese italiane. Aggiornato quotidianamente, questo valore riflette le variazioni del mercato e influisce direttamente sui costi delle utenze domestiche. Conoscere il prezzo corrente permette di avere una panoramica chiara sulla spesa energetica e comprendere meglio le dinamiche del settore.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Comprendere come si forma il prezzo e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero è fondamentale per valutare le proprie spese e scegliere l'offerta più conveniente. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano a seconda della località e dei consumi. Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 2 gennaio 2026; Prezzo del gas sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi) nonostante il freddo: ecco perché caleranno le bollette, anche della luce; Offerte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc - Quali sono le offerte convenienti per il Gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025: scopriamone tre interessanti per le famiglie italiane.

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

Gas più economico, scende sotto i 40 euro al metro cubo - Il prezzo del gas è sceso sotto i 40 euro al megawattora, con i Ttf ad Amsterdam che segnano un calo del - quotidiano.net

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc)… x.com

