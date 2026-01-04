Le previsioni meteo per l’Epifania indicano l’arrivo di un’ondata di freddo polare sull’Italia, con temperature in calo e condizioni di maltempo. Nel corso del weekend, si attende neve anche in pianura sul medio Adriatico, accompagnata da vento forte. Questi fenomeni influenzeranno le regioni centrali e meridionali, portando un cambiamento significativo nel clima delle prossime ore.

Secondo le ultime previsioni meteo per l'Epifania, arriva sull’Italia il gelo artico che porterà pioggia e neve fino in pianura sul medio Adriatico, oltre a venti forti. Ecco dove nevicherà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Previsioni neve per Capodanno, freddo polare sull’Italia: dove nevicherà l’1 gennaio 2026

Leggi anche: Previsioni meteo della prossima settimana: freddo polare in arrivo, neve a bassa quota nel weekend

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve; Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo; Meteo Capodanno e Epifania: freddo polare e neve in Italia; Inizio 2026 con freddo, piogge e neve. Epifania con ombrello e cappotti.

Previsioni neve per l’Epifania, freddo polare sull’Italia: dove nevicherà nel weekend - Secondo le ultime previsioni meteo per l'Epifania, arriva sull’Italia il gelo artico che porterà pioggia e neve fino in pianura sul medio Adriatico ... fanpage.it