Previsioni neve per l'Epifania freddo polare sull’Italia | dove nevicherà nel weekend
Le previsioni meteo per l’Epifania indicano l’arrivo di un’ondata di freddo polare sull’Italia, con temperature in calo e condizioni di maltempo. Nel corso del weekend, si attende neve anche in pianura sul medio Adriatico, accompagnata da vento forte. Questi fenomeni influenzeranno le regioni centrali e meridionali, portando un cambiamento significativo nel clima delle prossime ore.
Secondo le ultime previsioni meteo per l'Epifania, arriva sull’Italia il gelo artico che porterà pioggia e neve fino in pianura sul medio Adriatico, oltre a venti forti. Ecco dove nevicherà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
