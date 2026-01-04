Presto tocca alla Groenlandia L’allarme in Danimarca dopo l’operazione Usa a Caracas

L’azione militare degli Stati Uniti in Venezuela ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, con attenzione rivolta alle possibili conseguenze per altre regioni, tra cui la Groenlandia. La crescente tensione evidenzia le ripercussioni geopolitiche di eventi recenti e il rischio di escalation in aree strategiche, suscitando interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali e sulla stabilità della regione.

Dopo l'operazione militare statunitense in Venezuela e la cattura del presidente Nicolás Maduro, cresce la preoccupazione in Danimarca e in Groenlandia per le possibili prossime mosse dell'amministrazione Trump. A Copenaghen e Nuuk si teme che l'isola artica possa diventare il nuovo obiettivo strategico di Washington, alimentando tensioni diplomatiche senza precedenti tra alleati. Ad acuire l'allarme è stato un post pubblicato su X sabato 3 gennaio dalla podcaster Katie Miller, moglie di uno dei collaboratori più stretti di Donald Trump. Nell'immagine, la Groenlandia appare coperta dalla bandiera americana, accompagnata da una sola parola: Soon ("Presto").

