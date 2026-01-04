Presidente cubano | ‘Trump vuole installare i suoi fantocci ovunque
Il presidente cubano ha espresso preoccupazione riguardo alle strategie di Donald Trump, accusandolo di voler collocare suoi alleati in varie nazioni della regione. In un contesto di crescente tensione politica, si interroga sulla disponibilità dei Paesi latinoamericani ad opporsi a queste manovre, evitando di essere divisi e indeboliti. La questione riflette le sfide di stabilità e sovranità che caratterizzano il panorama geopolitico attuale.
''La domanda è se i Paesi della regione sono pronti ad accettare questo, permettendosi di essere spezzati uno per uno''.
