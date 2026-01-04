Preparazione allo sci | gli esercizi essenziali per arrivare sulle piste più sicuri e reattivi

La preparazione fisica è fondamentale per affrontare le piste da sci in sicurezza e con buona reattività. Gli esercizi mirati migliorano l’equilibrio, la forza muscolare e la resistenza, aiutando a prevenire infortuni e a godersi al meglio la stagione invernale. Un percorso di allenamento adeguato permette di arrivare sulle piste più preparati, consapevoli e pronti a rispondere alle sfide della montagna.

Sciare non è solo una questione di tecnica: è un dialogo continuo tra equilibrio, forza e reattività. Preparare il corpo con gli esercizi giusti significa arrivare sulle piste con più sicurezza, più fluidità e più controllo; migliorando così anche i movimenti della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

