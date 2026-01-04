Preparazione allo sci | gli esercizi essenziali per arrivare sulle piste più sicuri e reattivi

La preparazione fisica è fondamentale per affrontare le piste da sci in sicurezza e con buona reattività. Gli esercizi mirati migliorano l’equilibrio, la forza muscolare e la resistenza, aiutando a prevenire infortuni e a godersi al meglio la stagione invernale. Un percorso di allenamento adeguato permette di arrivare sulle piste più preparati, consapevoli e pronti a rispondere alle sfide della montagna.

Sci: come prepararsi per una stagione in sicurezza - Secondo il dottor Panzeri, la preparazione fisica per lo sci deve focalizzarsi su tre aspetti fondamentali: forza, equilibrio e resistenza cardiopolmonare. gazzetta.it

Sci: dall'attrezzatura alla preparazione, i consigli del presidente della FISI - Tra snowboard e ciaspole, lo sci resiste più che mai e resta lo sport invernale per eccellenza. gazzetta.it

