Premier danese agli Usa | Basta minacce

La premier danese Mette Frederiksen ha rivolto un appello agli Stati Uniti, chiedendo di cessare le minacce rivolte a un alleato storico. In un intervento ufficiale, Frederiksen ha sottolineato l’importanza di mantenere un rapporto di rispetto e collaborazione tra i due paesi. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, evidenziando la volontà della Danimarca di difendere il dialogo e la stabilità internazionale.

22.00 La premier danese Mette Frederiksen ha chiesto agli Usa di "porre fine alle minacce contro un alleato storico". La presa di posizione di Copenaghen arriva dopo che Donald Trump ha ribadito che la Groenlandia "è necessaria" agli Usa per la loro sicurezza nazionale. "Devo chiarire questo punto agli Stati Uniti:è assolutamente assurdo affermare che gli Usa dovrebbero prendere il controllo della Groenlandia", ha aggiunto, parlando del territorio autonomo sotto la corona danese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta con queste minacce» Leggi anche: Trump: "La Groenlandia ci serve". La premier danese: "Basta con queste minacce" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump può davvero prendersi la Groenlandia?; Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; La Danimarca chiude agli Usa sulla Groenlandia: “non è in vendita”. Premier danese agli Usa, 'basta minacce sulla Groenlandia' - La premier danese Mette Frederiksen ha esortato gli Stati Uniti a "porre fine alle minacce contro un alleato storico". ansa.it

Venezuela, Trump: «Rodriguez faccia cose giuste o la pagherà. La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa» - Un assalto 'senza precedenti' al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati ... leggo.it

Trump: "Agli Stati Uniti serve la Groenlandia per motivi di difesa". La premier danese: "Basta minacce" - Donald Trump ha appena iniziato a demolire il regime chavista in Venezuela ma sembra già proiettato sulle sue prossime mire imperialistiche: «Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi ... gazzettadiparma.it

Trump: «La Groenlandia Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta con queste minacce» x.com

La Gazzetta si chiede: "Va bene che la Premier viaggia su altre dimensioni, ma possibile che il danese sia un altro giocatore soltanto perché la A è meno “allenante”" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.