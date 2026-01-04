Pregliasco e Sghedoni al Carson City Rally 1984

Da tuttorally.news 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1984, il Carson City Rally fu un evento che lasciò il segno nel panorama automobilistico. Tra gli scatti più evocativi, una foto in bianco e nero ritrae Pregliasco e Sghedoni, simboli di un’epoca passata. Questa immagine rappresenta un momento di transizione, testimonianza visiva tra passato e presente, e invita a riflettere sulla storia e l’evoluzione di quegli anni.

La curiosità dietro uno scatto. Una foto in bianco e nero segna il confine tra oggi e il tempo che fu. Sì riconoscono due volti affaticati. Ma sono quelli di Mauro Pregliasco e Max Sghedoni. Dove erano? Che gli era successo? Com’è andata? E guarda un po’ chi si rivede? Il “Prete” in tuta ignifuga, . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

