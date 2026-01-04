Pregliasco e Sghedoni al Carson City Rally 1984

Nel 1984, il Carson City Rally fu un evento che lasciò il segno nel panorama automobilistico. Tra gli scatti più evocativi, una foto in bianco e nero ritrae Pregliasco e Sghedoni, simboli di un’epoca passata. Questa immagine rappresenta un momento di transizione, testimonianza visiva tra passato e presente, e invita a riflettere sulla storia e l’evoluzione di quegli anni.

