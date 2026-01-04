Precipita nel vuoto per sette metri | è ricoverato al Civile

Un incidente si è verificato ieri a Marone, lungo una nota falesia frequentata dagli appassionati di arrampicata. Un individuo è precipitato da un’altezza di circa sette metri ed è stato prontamente soccorso. Attualmente, è ricoverato presso l’ospedale Civile per le cure del caso. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorano la situazione.

Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri, sabato 3 gennaio, a Marone, lungo una falesia molto frequentata dagli appassionati di arrampicata. Un uomo di 41 anni è precipitato da un'altezza di circa sette metri mentre stava scalando la falesia "Pasticceria" finendo rovinosamente.

