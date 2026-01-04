Power Rangers | Trapela il cast del reboot in arrivo nel 2026 su Disney+

Nel 2026, i Power Rangers torneranno con un nuovo reboot in live-action su Disney+. Questo progetto rappresenta una significativa rinascita del franchise, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di cinema. L’attesa cresce mentre trapelano dettagli sul cast e sulle novità che caratterizzeranno questa produzione, prevista per essere un punto di svolta per la saga.

Il 2026 si preannuncia come l’anno della rinascita per il franchise dei Power Rangers. Uno dei progetti più chiacchierati del momento è senza dubbio la nuova serie live-action destinata a Disney+. Dopo la conferma che alla guida del progetto ci saranno gli showrunner di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, i riflettori si spostano ora sui volti che potrebbero comporre la nuova squadra di eroi. Secondo recenti indiscrezioni, il casting sarebbe in pieno svolgimento e i nomi emersi vedono il coinvolgimento di giovani star provenienti da successi come Avatar: La leggenda di Aang e altre produzioni Disney. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

