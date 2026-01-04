Power Rangers il reboot prende forma | spuntano i nomi del cast tra star Disney e di Avatar

Il reboot di Power Rangers, attualmente in fase di sviluppo per Disney+, si avvicina a una tappa importante. Mentre la produzione mantiene un basso profilo, si fanno strada alcune indiscrezioni sui membri del cast, che potrebbero includere attori provenienti da Disney e dal franchise di Avatar. Restano ancora molte incognite, ma l’interesse cresce per questa nuova interpretazione della serie.

Il nuovo progetto Power Rangers in sviluppo per Disney+ entra in una fase cruciale e, mentre la produzione resta avvolta dal riserbo, iniziano a emergere i primi dettagli sul possibile cast. Il reboot live-action di Power Rangers per Disney+ comincia a far parlare di sé. Alcuni esperti insider fanno sapere il possibile cast, che coinvolge volti noti dell'universo Disney e di Avatar: The Last Airbender, suggerendo una squadra giovane e già rodata. Disney+, nuovi showrunner e un'eredità pesante Il franchise dei Power Rangers si prepara a tornare sotto una nuova luce nel 2026, e questa volta lo fa con un progetto pensato direttamente per lo streaming.

