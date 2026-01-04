Rosella Postorino, autrice nota per il suo successo al Premio Campiello e il secondo posto allo Strega, torna con un nuovo libro dedicato ai ragazzi. Con

Dopo il trionfo al Premio Campiello nel 2018 con Le assaggiatrici – diventato film l’anno scorso per la regia di Soldini – e il secondo posto allo Strega 2023 con Mi limitavo ad amare te, Rosella Postorino torna alla scrittura per l’infanzia (ma non solo) con Un fratellino. Storia di Nanni e di Mario (Salani). Il romanzo si presenta come una storia luminosa che affronta con rara eleganza uno dei nodi cruciali dell’esistenza: il bisogno universale di essere amati e riconosciuti. Al centro della narrazione troviamo la ricerca di un figlio, un tema complesso e delicato che l’autrice sceglie di filtrare attraverso una lente doppia e speculare: lo sguardo di un bambino e quello di un cane, compagno di vita fedele e amatissimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Postorino per ragazzi: l’amore non si divide, si moltiplica

Leggi anche: Lorenzo Musetti papà per la seconda volta: “L’amore si moltiplica”

Leggi anche: Musetti papà bis, è nato il piccolo Leandro: “L’amore si moltiplica”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il 30 dicembre, dalle 14:00 alle 18:00, ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni potranno partecipare a un pomeriggio di socialità, gioco e condivisione all’interno del nuovo spazio in via Brigida Postorino a Frascati. #castellinotizie #frascati - facebook.com facebook