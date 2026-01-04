Postamat fuori uso a Vezzano Disagi e appelli senza risposta | Un problema che si ripete

Da quasi un mese, il Postamat ai Prati di Vezzano rimane fuori servizio, causando disagi ai cittadini. La ripetuta interruzione ha lasciato molti senza accesso ai contanti, in particolare anziani che necessitano di liquidità durante le festività. Nonostante gli appelli, la situazione resta irrisolta, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per garantire servizi essenziali alla comunità.

Postamat fuori servizio da quasi un mese ai Prati di Vezzano. Una situazione che i cittadini non tollerano più, costretti a rivolgersi altrove, chi può, mentre sono rimasti senza contanti i molti anziani che sotto le feste avevano bisogno di liquidità. Ma, nonostante le ripetute lamentele, Poste Italiane non rimedia ancora e non comunica quando sarà riattivato. Troppo tempo, la lungaggine del disservizio causa disagi agli abitanti e anche agli stessi dipendenti dell’ufficio a cui gli utenti chiedono in continuazione spiegazioni e quando riprenderà. "Più volte entriamo e sollecitiamo la ripresa del servizio – spiega una cittadina – ma sappiamo bene che non è colpa loro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

