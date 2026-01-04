Posta ritardi e consegne a singhiozzo a Cesena | Tredici bollette arrivate insieme

A Cesena, molti cittadini segnalano ritardi e consegne irregolari della posta, con alcune ricevendo più bollette contemporaneamente e altre nessuna. La situazione ha generato disagi e confusione tra gli utenti, evidenziando criticità nel servizio di consegna. Mentre le problematiche persistono, le autorità sono chiamate a intervenire per garantire efficienza e affidabilità nel recapito postale.

Cesena, 4 gennaio 2026 – "C'è posta per te?". Non proprio, in realtà i cesenati lamentano 'buchette vuote' e mancanza di corrispondenza. La problematica, espressa da Poste Italiane per la zona di Cesena, è che il 'picco dei pacchi di Natale' rallenta la consegne per le feste. Alcuni cesenati hanno manifestato le loro lamentele affidandosi ai social, altri hanno scritto direttamente al nostro giornale denunciando un momentaneo disservizio delle Poste. Qual è il problema? "Le lettere non arrivano – spiega Franca – io abito vicino al Ponte Vecchio e qui i postini non sono passati per 15 giorni nel periodo delle feste.

