Positivo a cocaina e eroina fermato quarantaseienne in Istria
Un uomo di 40 anni, di nazionalità italiana, è stato fermato in Istria e sottoposto a test antidroga, risultando positivo per eroina e cocaina. La polizia slovena ha avviato le indagini per approfondire la vicenda.
Un quarantaseienne di nazionalità italiana è indagato dalla polizia slovena per essere risultato positivo al test antidroga che ha rilevato l'assunzione di eroina e cocaina. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Isola e la notizia è stata diffusa dalla questura di Capodistria. . 🔗 Leggi su Triesteprima.it
