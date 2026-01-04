Porto Azzurro | Condannato per violenza sessuale calunnia e minacce | sessantenne in carcere

Un uomo di 60 anni residente a Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, è stato arrestato e trasferito in carcere dopo una condanna in secondo grado per minacce, calunnia e violenza sessuale. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri locali, in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dalla corte d’appello.

I carabinieri della stazione di Porto Azzurro hanno arrestato e condotto in carcere un sessantenne, residente all'isola d'Elba, condannato in secondo grado di giudizio con sentenza della corte d'appello per i reati di minaccia, calunnia e violenza sessuale.

