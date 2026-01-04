Pontelandolfo Testa | L’emergenza del PS sta assumendo risvolti drammatici

Pontelandolfo, Testa: “L’emergenza del PS sta assumendo risvolti drammatici”. Le criticità al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento, ormai da anni evidenti, richiedono interventi rapidi e responsabili per garantire servizi efficaci e sicuri. È fondamentale affrontare questa situazione con attenzione e impegno, al fine di migliorare le condizioni di assistenza e tutela per i pazienti e il personale sanitario.

Le criticità che oramai da anni si registrano al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento ci impongono, per il ruolo che ricopriamo, di intervenire in maniera decisa, tempestiva, ma soprattutto responsabile". Inizia così l'invito del Sindaco di Pontelandolfo Valerio Testa, rivolto ai colleghi Sindaci del Comprensorio, alle deputazioni nazionali e regionali e all'Ordine dei Medici di Benevento, all'incontro organizzato a Pontelandolfo il 12 gennaio alle ore 17:30 nella Sala Papa Giovanni Paolo II. " Evitando inutili personalismi e sterili strumentalizzazioni, ritengo sia opportuno e doveroso, da Sindaco, da medico, ma soprattutto da cittadino, aprire un tavolo di confronto che possa trovare soluzioni e non colpevoli, risposte e non accuse.

