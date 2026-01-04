Ponte sullo Stretto 45 giorni per il parere del Consiglio Lavori pubblici
Il processo per il ponte sullo Stretto di Messina prosegue con l’obiettivo di ottenere il parere del Consiglio Lavori pubblici entro 45 giorni. Dopo le dichiarazioni di Pietro Ciucci, amministratore delegato di
«La macchina del Ponte non si è fermata e non si fermerà». Lo aveva dichiarato l’amministratore delegato della “Stretto di Messina”, Pietro Ciucci, poco prima di Natale, e lo ha ribadito anche all’alba del nuovo anno. Tra i primi adempimenti del 2026 ci sarà la trasmissione di tutti gli elaborati progettuali all’esame del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. La mancanza di un. 🔗 Leggi su Feedpress.me
