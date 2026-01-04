Il processo per il ponte sullo Stretto di Messina prosegue con l’obiettivo di ottenere il parere del Consiglio Lavori pubblici entro 45 giorni. Dopo le dichiarazioni di Pietro Ciucci, amministratore delegato di

«La macchina del Ponte non si è fermata e non si fermerà». Lo aveva dichiarato l’amministratore delegato della “Stretto di Messina”, Pietro Ciucci, poco prima di Natale, e lo ha ribadito anche all’alba del nuovo anno. Tra i primi adempimenti del 2026 ci sarà la trasmissione di tutti gli elaborati progettuali all’esame del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. La mancanza di un. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, 45 giorni per il parere del Consiglio Lavori pubblici

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, dopo il parere negativo della Corte dei Conti si muove la maggioranza: vertice con Meloni e Salvini

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, dopo il parere della Corte dei Conti si muove la maggioranza: vertice a Palazzo Chigi con Meloni e Salvini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Da domani i saldi di fine stagione, un fatturato da 6 miliardi; Ponte sullo Stretto, 45 giorni per il parere del Consiglio Lavori pubblici; Saldi invernali 2026, scatta la corsa agli sconti: tutte le date regione per regione.

Il Ponte sullo Stretto e l’eterno rinvio: per Salvini il sogno della “prima pietra” scivola al 2026 - Tra proteste, bocciature e promesse, resta da capire se sarà davvero l’anno dei cantieri o solo l'ennesima volta che l'avvio viene spostato un anno più in là ... corrieredellacalabria.it