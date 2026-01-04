Ponte in Valtellina | non ce l' ha fatta l' 85enne coinvolto nell' incidente di ieri

Un uomo di 85 anni di Ponte in Valtellina, coinvolto nell'incidente di ieri in via della Stazione, purtroppo è deceduto. La notizia conferma l'esito tragico dell'incidente, che ha suscitato attenzione nel territorio. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Non ce l'ha fatta l'anziano 85enne di Ponte in Valtellina coinvolto ieri nell'incidente verificatosi in via della Stazione. L'uomo è deceduto all'ospedale di Sondrio poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Sondrio, avvenuto nella serata proprio di sabato 3 gennaio.La dinamicaCome ricostruito dai.

