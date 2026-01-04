Ponte dell’Epifania sotto zero | la Befana porta freddo e neve anche a quote basse nel Foggiano
Nelle prime ore dell’Epifania, la provincia di Foggia potrebbe fare i conti con nevicate a quote basse, secondo le previsioni di 3bmeteo. Le temperature sotto zero favoriscono le precipitazioni nevose, che potrebbero interessare anche zone di pianura. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche durante questa giornata.
Subito l’Epifania sono previste nevicate anche a quote basse in provincia di Foggia. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. “L’aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l’Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Epifania, 6,5 milioni di italiani in vacanza. Spenderanno 400 milioni Il ponte dell'Epifania muove il turismo con un giro d'affari per lo più interno - facebook.com facebook
Circa un milione le persone in viaggio in occasione del ponte dell' #Epifania. In tutto 6,5 milioni di italiani in vacanza in questo periodo: la maggior parte è rimasta dentro i confini nazionali. Temporali previsti al Centro e al Sud con temperature miti. Freddo al x.com
