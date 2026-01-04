Ponte dell’Epifania sotto zero | la Befana porta freddo e neve anche a quote basse nel Foggiano

Nelle prime ore dell’Epifania, la provincia di Foggia potrebbe fare i conti con nevicate a quote basse, secondo le previsioni di 3bmeteo. Le temperature sotto zero favoriscono le precipitazioni nevose, che potrebbero interessare anche zone di pianura. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche durante questa giornata.

Subito l’Epifania sono previste nevicate anche a quote basse in provincia di Foggia. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. “L’aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l’Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

