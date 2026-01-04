Polveriera Zen l' assessore Alaimo | Ora passeremo all' azione ecco cosa faremo

Polveriera Zen, l'assessore Alaimo annuncia un cambio di passo: dopo gli episodi che hanno coinvolto la chiesa di San Filippo Neri, si passa dalla semplice testimonianza a interventi concreti. In seguito agli incontri con la comunità, si delineano ora le iniziative preventive e di sicurezza necessarie per tutelare il quartiere e rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.

