Polveriera Zen l' assessore Alaimo | Ora passeremo all' azione ecco cosa faremo

Da palermotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Polveriera Zen, l'assessore Alaimo annuncia un cambio di passo: dopo gli episodi che hanno coinvolto la chiesa di San Filippo Neri, si passa dalla semplice testimonianza a interventi concreti. In seguito agli incontri con la comunità, si delineano ora le iniziative preventive e di sicurezza necessarie per tutelare il quartiere e rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.

“In relazione ai recenti episodi che hanno colpito la chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen, e a seguito del momento di incontro e di ascolto con la comunità, il parroco e i cittadini, è necessario passare immediatamente dalla testimonianza all’azione concreta”. Lo afferma l’assessore alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

polveriera zen l assessore alaimo ora passeremo all azione ecco cosa faremo

© Palermotoday.it - Polveriera Zen, l'assessore Alaimo: "Ora passeremo all'azione, ecco cosa faremo"

Leggi anche: Hubert: «L’Inter l’avversario più grande di sempre per noi, ecco cosa faremo»

Leggi anche: Politano sicuro: «Contro l’Inter sarà fondamentale, ma non per la classifica. Ecco cosa faremo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.