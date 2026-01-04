Polveriera Zen l' assessore Alaimo | Ora passeremo all' azione ecco cosa faremo
Polveriera Zen, l'assessore Alaimo annuncia un cambio di passo: dopo gli episodi che hanno coinvolto la chiesa di San Filippo Neri, si passa dalla semplice testimonianza a interventi concreti. In seguito agli incontri con la comunità, si delineano ora le iniziative preventive e di sicurezza necessarie per tutelare il quartiere e rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.
“In relazione ai recenti episodi che hanno colpito la chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen, e a seguito del momento di incontro e di ascolto con la comunità, il parroco e i cittadini, è necessario passare immediatamente dalla testimonianza all’azione concreta”. Lo afferma l’assessore alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
