Politano | Vogliamo migliorare i risultati dell’anno scorso anche se giochiamo tre competizioni

Matteo Politano ha commentato la vittoria del Napoli contro la Lazio, sottolineando l'obiettivo di migliorare i risultati rispetto all’anno precedente, nonostante la partecipazione a tre competizioni. Le dichiarazioni riflettono l’intento della squadra di mantenere un rendimento costante e di lavorare con determinazione per raggiungere gli obiettivi stagionali. Politano ha parlato ai microfoni di Dazn, evidenziando l’importanza di una buona preparazione e di un impegno continuo.

Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio Lazio-Napoli, Politano. A Cremona eri accanto a Hojlund, oggi tu sei tu il giocatore del match con i due assist «Ci tenevamo a pentire bene in questo nuovo anno, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sopratutto nel primo tempo siamo stati bravi nel dominare la partita e a mettere a segno due gol». Stessi numeri dell’anno scorso, potete miglioravi? « Quello è il nostro obiettivo, migliorarci, sappiamo che non è facile perché ci sono tre competizioni quest’anno e vogliamo fare tutto bene. Adesso dobbiamo rimanere attaccati al Milan e aspettare l’Inter». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

