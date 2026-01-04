Pnrr mancano meno di dieci mesi alla chiusura ma il quadro italiano è tutt’altro che esaltante

Mancano meno di dieci mesi alla scadenza del PNRR, ma il quadro italiano appare ancora complesso. Le recenti revisioni del piano, adottate dal governo, hanno comportato rinvii, ridimensionamenti e modifiche agli obiettivi originari. Questo scenario solleva interrogativi sulla realizzabilità delle risorse e delle iniziative previste, sottolineando l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi e le sfide ancora aperte nel percorso di attuazione del piano.

