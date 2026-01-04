Pnrr mancano meno di dieci mesi alla chiusura ma il quadro italiano è tutt’altro che esaltante
Mancano meno di dieci mesi alla scadenza del PNRR, ma il quadro italiano appare ancora complesso. Le recenti revisioni del piano, adottate dal governo, hanno comportato rinvii, ridimensionamenti e modifiche agli obiettivi originari. Questo scenario solleva interrogativi sulla realizzabilità delle risorse e delle iniziative previste, sottolineando l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi e le sfide ancora aperte nel percorso di attuazione del piano.
di Leonzio Rizzo e Alberto Zanardi (fonte: lavoce.info ) Le revisioni del Pnrr operate dal governo hanno via via rinviato, ridimensionato o modificato gli obiettivi iniziali, per consentirne il conseguimento. Arrivati alla fase finale del Piano, restano da raggiungere target e milestone decisamente impegnativi Via libera della Commissione all’ottava rata Nelle ultime settimane il Pnrr ha registrato una serie di novità che danno un’immagine in chiaroscuro della sua attuazione, giunta ormai all’ultimo miglio. Il 1° dicembre, infatti, la Commissione europea ha dato il via libera al pagamento dell’ ottava rata del Piano italiano (12,8 miliardi) per i 32 milestone e target raggiunti al 30 giugno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
