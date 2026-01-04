Pneumatici e cerchioni rubati e rivenduti online | ai domiciliari quattro cerignolani
Quattro cittadini di Cerignola sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver fatto parte di un'organizzazione dedita al furto e alla vendita online di pneumatici e cerchioni. L’indagine ha portato alla luce un’attività illecita che coinvolgeva il riciclo di beni rubati, evidenziando il rischio di furti e mercati paralleli di riciclo di ricambi auto.
Sono accusati di far parte di una banda che avrebbe rubato pneumatici e cerchioni per poi rivenderli online quattro cerignolani finiti ai domiciliari. Si tratta di Vincenzo Strafile, 38 anni; Giuseppe Balzano, 44 anni; Vincenzo Di Gregorio, 52 anni; Pietro Cannone, 63 anni. Per un altro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
