Pneumatici e cerchioni rubati e rivenduti online | ai domiciliari quattro cerignolani

Quattro cittadini di Cerignola sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver fatto parte di un'organizzazione dedita al furto e alla vendita online di pneumatici e cerchioni. L’indagine ha portato alla luce un’attività illecita che coinvolgeva il riciclo di beni rubati, evidenziando il rischio di furti e mercati paralleli di riciclo di ricambi auto.

