plusvalenze nel calcio dalla legge di bilancio la nuova regola sui quattro anni

La legge di Bilancio introduce nuove norme sulle plusvalenze nel calcio, con un focus particolare sulla durata delle operazioni, stabilendo un limite di quattro anni. Questa misura mira a regolamentare meglio le transazioni e la sostenibilità finanziaria nel settore. Oltre alle novità sul calcio, il testo prevede anche interventi di supporto allo sport, con aumenti di finanziamenti e fondi dedicati all’attività giovanile.

All'interno della legge di Bilancio ci sono anche misure dedicate allo sport, che spaziano dall'aumento dei finanziamenti al movimento sportivo fino all'istituzione di fondi a sostegno dell'attività giovanile. Tra queste disposizioni, una delle più rilevanti dal punto di vista economico e contabile riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche. Il riferimento è al comma 42 dell'articolo 1, che introduce una novità destinata ad avere effetti diretti sui bilanci dei club, in particolare nel calcio. La nuova disciplina sulle plusvalenze. La norma interviene sulla gestione finanziaria delle società sportive: le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti.

