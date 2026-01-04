Pisacane incubo dopo il Milan | il fratello Gianluca vittima di aggressione e ferito da colpi d’arma da fuoco
Venerdì notte, il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è stato vittima di un'aggressione con arma da fuoco, riportando ferite. L'episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione nelle prime ore, evidenziando la gravità dell'accaduto. La vicenda si aggiunge al contesto sportivo e personale del tecnico, che si trova ora a gestire questa difficile situazione.
L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, ha vissuto ore spaventose. Venerdì notte, il fratello è stato aggredito con un arma da fuoco. Per fortuna, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Boscoreale (Napoli), 18enne morto dopo esser stato ferito a colpi di arma da fuoco. Incensurato, l’agguato in piazza
Leggi anche: Gallipoli, uomo ferito da colpi di arma da fuoco in strada. Si indaga
Cagliari-Milan, Pisacane: «Non è un passo indietro, ma se non sblocchi queste gare poi paghi» - L’unica vittoria del Cagliari sul Milan dal 2000 in poi l’aveva firmata proprio Fabio Pisacane, con l’ultimo gol nella storia del Sant’Elia in gare ufficiali. unionesarda.it
Cagliari-Milan, Pisacane: "Mano di Ricci? Non è rigore. Gli arbitri vanno aiutati" - Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore del Cagliari si presenta ai microfoni di Sky e, dopo aver chiesto di rivedere un episodio dubbio (una rovesciata di Kiliçsoy respinta in area da Ricci c ... sport.sky.it
Cagliari-Milan, Pisacane: lo sfogo sull’arbitro e il giallo dei tacchetti - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato nel post- sport.virgilio.it
@lagazzettadelmezzogiorno Segregata senza acqua in un casolare abbandonato, legata a una sedia con lacci e scotch che le fermavano caviglie e braccia perché rifiutava di prostituirsi. È l'incubo agghiacciante vissuto da una donna salvata dai poliziotti dell - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.