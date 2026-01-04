Pisa-Como martedì 06 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno una porta inviolata

Il match tra Pisa e Como, in programma martedì 6 gennaio 2026 alle 15:00 all’Arena Garibaldi, apre il 19esimo turno del campionato di Serie A, ultimo del girone d’andata. In questa occasione, saranno disponibili le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di almeno una porta inviolata. Un incontro importante in un contesto di fine primo scorcio di stagione.

La partita dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Como si gioca nel giorno dell’Epifania e apre il 19esimo turno del campionato di Serie A, l’ultimo del girone d’andata. I padroni di casa del Pisa sono reduci dal pari nello scontro diretto sul campo del Genoa ma restano tuttora penultimi e bisognosi di muovere la classifica per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

