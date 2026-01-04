La sfida tra Pisa e Como, in programma martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi, apre il 19esimo turno del campionato di Serie A, ultimo del girone d’andata. In questa occasione, si analizzeranno formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di mantenere inviolata la porta. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si svolge nel giorno dell’Epifania.

La partita dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Como si gioca nel giorno dell’Epifania e apre il 19esimo turno del campionato di Serie A, l’ultimo del girone d’andata. I padroni di casa del Pisa sono reduci dal pari nello scontro diretto sul campo del Genoa ma restano tuttora penultimi e bisognosi di muovere la classifica per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Como (martedì 06 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno una porta inviolata

Leggi anche: Pisa-Como (martedì 06 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Lecce-Roma (martedì 06 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pisa-Como martedì 06 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici; Lecce-Roma martedì 06 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Rangers-Aberdeen martedì 06 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Pisa-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Pisa- sport.virgilio.it