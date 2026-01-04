Il sindaco Mastella commenta i dati economici di Benevento, evidenziando un andamento positivo del Pil e dell’inflazione. Secondo le statistiche, il Prodotto interno lordo della città è in crescita da sei anni, con performance ottimali nel Mezzogiorno e valori superiori alla media nazionale. Questi indicatori confermano l’efficacia delle politiche adottate e rappresentano un segnale di stabilità e sviluppo per il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Prodotto interno lordo di Benevento è in crescita costante da sei anni, con percentuali da record nel Mezzogiorno e superiori alla media nazionale (+9 per cento) e un’evoluzione statistica positiva anche per l’anno appena iniziato (+0,7, ancora sopra la media nazionale). E’ un indicatore davvero confortante, se si pensa che città dell’Italia centro-settentrionale (come le toscane Firenze e Siena, l’emiliana Ferrara o la veneta Belluno) arrancano. C’è certamente un humus favorevole alle imprese e agli investimenti, grazie al combinato disposto tra il buon indice di sicurezza complessivo e la mole importante di investimenti pubblici di cui il Comune è stato protagonista assoluto grazie al primato sui fondi Pnrr e altre risorse di derivazione comunitaria, tutte intercettate doviziosamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pil e inflazione, il sindaco Mastella: “Dati positivi, indicatori confortano nostro lavoro”

