Piero Pelù ha annunciato la separazione da Gianna Fratta, direttrice d’orchestra, attraverso una recente storia su Instagram. Il cantante ha dichiarato che la vita prosegue, mantenendo un rispetto reciproco e un patrimonio umano importante. La notizia segna un nuovo capitolo personale e professionale per Pelù, che sottolinea l’importanza di preservare con dignità i legami umani anche nei momenti di cambiamento.

Il cantante spiega in una storia su Instagram che si è chiuso il suo rapporto con Gianna Fratta, direttrice d'orchestra. «Lo scrivo perché non sopporto il gossip, La nostra storia è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita». Si erano sposati nel 2019. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Piero Pelù si separa dalla moglie Gianna Fratta: «La vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare con il massimo rispetto reciproco»

