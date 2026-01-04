Piceno e Fermano in festa per il passaggio della Fiamma olimpica folla nelle strade

Il passaggio della Fiamma olimpica nel Piceno e nel Fermano ha attirato numerosi spettatori nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Ascoli e Fermo hanno accolto l’evento con partecipazione, dimostrando il forte interesse per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e coinvolgimento, sottolineando l’importanza simbolica di questo momento per le comunità locali.

Ascoli e Fermo, 4 gennaio 2026 – La pioggia non ha spento la fiamma olimpica. Anzi. Malgrado il maltempo abbia fatto da cornice al passaggio della fiaccola dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026, l'entusiasmo e la presenza di pubblico per l'evento sono stati notevoli. Il via ufficiale è scattato alle poco prima delle 9,30 ad Ascoli Piceno, dove l'accensione del braciere olimpico si è svolta nel rispetto del programma. Nonostante il maltempo, numerosi cittadini hanno seguito le prime fasi della staffetta, affiancando il tragitto e fermandosi per osservare da vicino il simbolo olimpico, diventato per alcune ore il centro dell'attenzione cittadina.

