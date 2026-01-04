Piccole bombe giapponesi | Suzuki SX4 WRC

La Suzuki SX4 WRC rappresenta un capitolo particolare nella storia del rally mondiale. Sebbene sia considerata una “piccola bomba giapponese”, il suo percorso si è fermato prima di completare un ciclo pienamente competitivo. Questa vettura, un’interpretazione tecnica e sportiva del marchio, testimonia le sfide e le aspirazioni di Suzuki nel mondo del rally, rimanendo comunque un esempio di passione e innovazione nel motorsport.

La Suzuki SX4 WRC resta una sorta di "occasione incompiuta" nella storia del Campionato del mondo rally. È stata una vettura moderna, progettata con competenza e inserita in un programma serio, ma penalizzata da fattori esterni più che da limiti intrinseci. La sua eredità non si misura tanto in vittorie o titoli, quanto nel tentativo,

