Picchia il figlio di 10 anni con il cucchiaio di legno davanti alle sorelline | Io sono il tuo padrone fai quello che dico Il video su TikTok
Un video pubblicato su TikTok mostra un uomo di 59 anni che picchia il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno, affermando di essere il suo padrone. L’episodio, avvenuto a Catania, ha portato all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia. L’episodio solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della responsabilità sui contenuti condivisi online.
Picchia il figlio col cucchiaio, indagato anche per maltrattamenti alle figlie - CATANIA Il 59enne fermato nella notte a Catania per avere picchiato con un cucchiaio di legno il figlio di 10 anni è indagato anche per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre fig ... corrieredellacalabria.it
Picchia il figlio col cucchiaio, indagato anche per maltrattamenti a 3 figlie a Catania - Il 59enne fermato nella notte a Catania per avere picchiato con un cucchiaio di legno il figlio di 10 anni è indagato anche per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre figlie più ... ilsicilia.it
