Picchia il figlio di 10 anni con il cucchiaio di legno davanti alle sorelline | Io sono il tuo padrone fai quello che dico Il video su TikTok

Un video pubblicato su TikTok mostra un uomo di 59 anni che picchia il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno, affermando di essere il suo padrone. L’episodio, avvenuto a Catania, ha portato all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia. L’episodio solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della responsabilità sui contenuti condivisi online.

