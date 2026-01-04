Picchia il figlio di 10 anni con il cucchiaio di legno davanti alle sorelline | Devi fare quello che dico io Il video finisce su TikTok

Un episodio di maltrattamenti in famiglia è stato segnalato a Catania, dove un uomo di 59 anni è stato fermato dopo aver picchiato il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno davanti alle sorelline. Il video dell’episodio, condiviso su TikTok, ha attirato l’attenzione delle autorità e ha sollevato questioni sulla tutela dei minori e sulla diffusione di contenuti violenti sui social media.

L'aggressione sarebbe stata ripresa con uno smartphone da una delle sue tre sorelle, più piccole di lui.

