Picchia il figlio con un grosso cucchiaio di legno e il video diventa virale | padre fermato a Catania

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania, un video che mostra un padre che usa un cucchiaio di legno per picchiare il figlio ha attirato l’attenzione online. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato indagini per maltrattamenti. La vicenda sottolinea l’importanza di intervenire in presenza di comportamenti che possono mettere a rischio il benessere dei minori.

Video virale a Catania mostra un padre che picchia il figlio con un cucchiaio di legno. L’uomo è stato fermato per maltrattamenti, attivati Procura e servizi sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

