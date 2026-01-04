Un video che mostra un padre adottivo colpire il figlio con un cucchiaio di legno ha attirato l'attenzione online. L'episodio, avvenuto a Catania, ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità. Un uomo di 59 anni è stato fermato dalla polizia su disposizione della Procura, nell'ambito di accertamenti su presunti maltrattamenti familiari.

Un grave caso di presunti maltrattamenti in ambito familiare è emerso a Catania, dove un uomo di 59 anni è stato fermato dalla polizia su disposizione della Procura. L’indagine riguarda episodi di violenza ai danni di un bambino di 10 anni e si è estesa anche alle sue tre sorelle più piccole. Il fermo disposto dalla Procura. Il provvedimento è stato emesso dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto procuratore Alberto Santisi ed è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania. L’uomo è indagato per maltrattamenti aggravati in ambito familiare. Il video diffuso sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il video è virale: padre adottivo indagato per maltrattamenti

