Picchia il figlio col cucchiaio l' uomo indagato anche per maltrattamenti alle tre figlie A postare il video su Tik Tok è stato il bambino vittima dell' aggressione?

Un uomo di 59 anni è stato fermato a Catania dopo aver picchiato con un cucchiaio di legno il proprio figlio di 10 anni. Sembra che l’indagine includa anche maltrattamenti nei confronti delle altre tre figlie più piccole. La vicenda è emersa anche attraverso un video condiviso su TikTok, presumibilmente dal bambino vittima dell’aggressione. Le autorità stanno approfondendo i fatti per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Il 59enne fermato nella notte a Catania per avere picchiato con un cucchiaio di legno il figlio di 10 anni è indagato anche per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre figlie più piccole. Il reato gli è stato contestato nel provvedimento emesso dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Alberto Santisi ed eseguito dalla squadra mobile della Questura.

