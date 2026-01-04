L’Opec+ ha confermato la decisione di mantenere invariata la produzione di petrolio fino a marzo, proseguendo la pausa avviata lo scorso novembre. La scelta mira a stabilizzare i mercati petroliferi e a gestire le dinamiche di offerta e domanda a livello globale, senza apportare modifiche immediate alle quote di produzione. Questa decisione rappresenta un elemento importante per l’andamento dei prezzi e delle politiche energetiche internazionali.

L’Opec+ ha deciso di proseguire la pausa nell’incremento di produzione del Petrolio fino a marzo, confermando la decisione del 2 novembre scorso. E’ quanto si legge in una nota dell’organizzazione diffusa dopo la riunione odierna. Opec+ monitora condizioni mercato, impegno per stabilità. Gli otto paesi dell’Opec+ “hanno ribadito che i 1,65 milioni di barili al giorno potranno essere reintrodotti in parte o interamente, a seconda dell’evoluzione delle condizioni di mercato e in modo graduale. I paesi continueranno a monitorare e valutare attentamente le condizioni di mercato e, nel loro costante impegno a sostegno della stabilità del mercato, hanno ribadito l’importanza di adottare un approccio cauto e di mantenere la piena flessibilità per continuare a sospendere o invertire gli ulteriori adeguamenti volontari della produzione, compresi gli adeguamenti volontari precedentemente attuati di 2,2 milioni di barili al giorno annunciati nel novembre 2023?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Petrolio, Opec+ mantiene produzione stabile

