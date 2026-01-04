Una donna di 69 anni ha scoperto di avere un tumore ovarico di circa 28 centimetri, senza manifestare sintomi evidenti. La scoperta ha rivelato una massa di circa 6 chili, una dimensione sorprendente per una condizione spesso asintomatica. Questa situazione evidenzia l’importanza di controlli regolari e di un’attenta diagnosi precoce per condizioni di questo tipo.

Una donna di 69 anni conviveva da tempo con un tumore alle ovaie di dimensioni eccezionali, circa 28 centimetri di diametro, senza avvertire alcun dolore. Una condizione clinica rara e insidiosa, che non aveva dato segnali evidenti fino a quando la situazione non è improvvisamente peggiorata a metà dicembre. In pochi giorni la massa tumorale, dal peso di circa 6 chili, paragonabile a una gravidanza gemellare, ha iniziato a comprimere il colon, provocando un rapido aggravamento del quadro clinico. A rendere la situazione ancora più critica è stata la scoperta di una seconda neoplasia intestinale, che ha causato una grave ostruzione mettendo la vita della paziente in serio pericolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pesava 6 chili”. Italia, la scoperta shock nell’utero di una paziente: poi accade l’incredibile

Leggi anche: “Salvata dal cucciolo del papa”. Incidente shock: incastrata tra le lamiere, poi accade l’incredibile

Leggi anche: Si taglia un braccio, orrore in Italia. Poi la scoperta shock: perché lo ha fatto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il 2026 comincia con tre fiocchi rosa: Ginevra, Selene e Rachele sono le prime nate dell'anno; Il primo nato del 2026 in Liguria è una bambina: si chiama Divine e pesa 3,6 chili; Fiocco azzurro per Firenze, il primo nato del 2026 è un bambino; Firenze: primo nato del 2026 è Leonardo a Torregalli. Poi 3 bambine e un maschio a Prato, Pistoia, Empoli, Borgo San Lorenzo.

Neonato record, pesa più di 6 chili. La mamma: «Non pensavo sarei sopravvissuta» - Shelby Martin, 30 anni, ha raccontato a People la nascita difficoltosa del figlio Cassian: la donna desiderava tanto avere un contatto pelle a ... corriereadriatico.it

Neonato record, pesa più di 6 chili. La mamma: «Non pensavo sarei sopravvissuta» - La donna desiderava un parto naturale, ma per le dimensioni del neonato non è stato possibile e i medici ... corriereadriatico.it

Neonato record, pesa più di 6 chili. La mamma: «Non pensavo sarei sopravvissuta» - In un'altra intervista, si era lasciata sfuggire che «non pensava che sarebbe sopravvissuta» al parto. ilgazzettino.it

HYPPO Cari amici dell'Oasi, oggi, nell'ultimo giorno dell'anno, vi presentiamo il nostro Hyppo, un micione taglia XXL di 15 anni rinunciato dalla sua famiglia. Al suo arrivo pesava 9 chili e mezzo: uno stato di grave obesità che gli aveva causato pesanti scompe - facebook.com facebook