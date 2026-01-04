Perugia regola Milano con la grande regia di Giannelli e aggancia Trento in testa alla Superlega

Nella quattordicesima giornata della Superlega maschile, Perugia ha conquistato una vittoria importante contro Milano con il punteggio di 3-1. La partita si è svolta sotto la direzione di Giannelli, che ha guidato la squadra con precisione e determinazione. Con questa vittoria, Perugia si avvicina a Trento in testa alla classifica, mantenendo alto il livello di competitività nel massimo campionato italiano di volley.

Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 (25-21; 23-25; 24-14; 25-19) nell'incontro valido per la quattordicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, facendosi sorprendere dai meneghini nella volata che ha risolto il secondo set e dominando i due successivi parziali con fare perentorio. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così infilato la dodicesima vittoria e si confermano al comando della classifica generale insieme a Trento con 35 punti e lo stesso numero di successi stagionali, anche se i dolomitici hanno un quoziente set migliore (38-11 contro 39-14).

Perugia e Trento, schiacciasassi. Superano Milano e Monza e volano - Modena torna al successo e batte Padova, conquistando tre punti che permettono agli emiliani di mettere la freccia anche in classifica. gazzetta.it

