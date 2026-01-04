Perugia regola Milano con la grande regia di Giannelli e aggancia Trento in testa alla Superlega

Da oasport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quattordicesima giornata della Superlega maschile, Perugia ha conquistato una vittoria importante contro Milano con il punteggio di 3-1. La partita si è svolta sotto la direzione di Giannelli, che ha guidato la squadra con precisione e determinazione. Con questa vittoria, Perugia si avvicina a Trento in testa alla classifica, mantenendo alto il livello di competitività nel massimo campionato italiano di volley.

Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 (25-21; 23-25; 24-14; 25-19) nell’incontro valido per la quattordicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, facendosi sorprendere dai meneghini nella volata che ha risolto il secondo set e dominando i due successivi parziali con fare perentorio. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così infilato la dodicesima vittoria e si confermano al comando della classifica generale insieme a Trento con 35 punti e lo stesso numero di successi stagionali, anche se i dolomitici hanno un quoziente set migliore (38-11 contro 39-14). 🔗 Leggi su Oasport.it

perugia regola milano con la grande regia di giannelli e aggancia trento in testa alla superlega

© Oasport.it - Perugia regola Milano con la grande regia di Giannelli e aggancia Trento in testa alla Superlega

Leggi anche: Volley, Perugia regola Monza e si riporta in testa alla Superlega: Giannelli lancia Ben Tara e Plotnytskyi

Leggi anche: Volley, Trento aggancia Perugia in testa alla Superlega. Tre squadre in un punto, Civitanova si rianima, ruggito Modena

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milano-Conegliano A1 volley femminile: diretta tv e streaming, orario e canale; Milano-Conegliano sfida: Serie A1 infuocata, derby toscano protagonista; Volley oggi in tv 26 dicembre: orari, canali e streaming per A1 femminile e Superlega.

Perugia regola Milano con la grande regia di Giannelli e aggancia Trento in testa alla Superlega - 19) nell'incontro valido per la quattordicesima giornata della Superlega, il massimo ... oasport.it

perugia regola milano grandeAllianz Milano nella tana dei campioni: a Perugia la prima grande sfida del 2026 - Allianz Milano apre il 2026 sul campo della Sir Susa Scai Perugia: sfida di SuperLega contro i campioni d’Europa e del mondo. milanosportiva.com

Perugia e Trento, schiacciasassi. Superano Milano e Monza e volano - Modena torna al successo e batte Padova, conquistando tre punti che permettono agli emiliani di mettere la freccia anche in classifica. gazzetta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.