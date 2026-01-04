Perugia lavori Metrobus | nuove modifiche alla viabilità le ordinanze e le regole

A Perugia, sono in corso lavori per la realizzazione del Metrobus, che comportano nuove modifiche alla viabilità. Sono state emanate due ordinanze, firmate dalla comandante Nicoletta Caponi, per regolare il traffico in via Chiusi nel quartiere Ponte della Pietra e in viale San. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dei lavori. Ecco le principali regole e le modifiche temporanee in atto.

Doppia ordinanza per modificare la viabilità. Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus. I provvedimenti, chiesti dalla direzione dei lavori e firmati dalla comandante della polizia locale, Nicoletta Caponi, interesseranno via Chiusi nel quartiere di Ponte della Pietra e viale San. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, lavori Metrobus: nuove modifiche alla viabilità, le ordinanze e le regole Leggi anche: Perugia, lavori Metrobus: nuove modifiche alla viabilità, le ordinanze e le regole Leggi anche: Perugia, lavori Metrobus: nuovo cambio di viabilità all'ospedale, le ordinanze e le nuove regole La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perugia, lavori Metrobus: nuove modifiche alla viabilità, le ordinanze e le regole; Perugia, lavori Metrobus: nuove modifiche alla viabilità, le ordinanze e le regole; Brt e minimetrò verso l’integrazione: nuove modifiche alla viabilità per i cantieri del Metrobus; Natale alla mensa Caritas di Perugia e Terni: la Chiesa accanto alle persone sole e alle famiglie. Brt e minimetrò verso l’integrazione: nuove modifiche alla viabilità per i cantieri del Metrobus - Allo studio c’è non solo la connessione della segnaletica tra i due sistemi, ma si pensa anche a quella tariffaria ... corrieredellumbria.it

Perugia, Metrobus e non solo: per i cantieri settembre da bollino rosso sulle strade - Fra Metrobus e altri interventi, lungo le strade della città sarà un settembre pieno di cantieri. ilmessaggero.it

Cresce a Perugia la rete di cantieri per il nuovo Metrobus - Cresce in varie zone di Perugia la rete di cantieri legati alla realizzazione del nuovo Metrobus, che collegherà Castel del Piano e Fontivegge. ansa.it

Condanniamo con fermezza. La Camera del Lavoro di Perugia lancia un appello a tutte le forze democratiche - partiti, associazioni, cittadini -, che si riconoscono nel diritto internazionale, per costruire, insieme, un presidio unitario sotto la prefettura di Per - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.