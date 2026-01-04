Perugia a Guidonia per ritrovare serenità | Gara tosta servirà una grande prova

Il Perugia si prepara a affrontare la trasferta di Guidonia, un impegno importante per mantenere la concentrazione e il rendimento in campo. Dopo le recenti vicende extra calcistiche che hanno coinvolto il presidente Faroni, la squadra deve dimostrare carattere e determinazione. Una gara difficile, ma fondamentale per ritrovare serenità e consolidare la posizione in campionato.

Il Perugia fa rotta su Guidonia. Non può permettersi di pensare alle questioni extra calcio che hanno coinvolto il presidente Faroni. C’è un girone di ritorno da affrontare al massimo delle possibilità per evitare situazioni scomode. "Abbiamo la vicinanza del club – spiega Tedesco alla vigilia del primo confronto del 2026 – Non ci fa mancare nulla. Abbiamo sempre con noi due figure fondamentali, come Gaucci e Novellino. Inoltre abbiamo la vicinanza dell’assessore e della sindaca, dei tifosi. Sotto questo aspetto sono tranquillo, dobbiamo pensare al campo. Abbiamo fiducia nel nostro club e nel nostro presidente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

