Perse la vita in un tragico incidente stradale quarto memorial dedicato a Kevin Losito

Si è tenuto oggi, 4 gennaio, il quarto memorial di calcio a 5 dedicato a Kevin Losito, giovane di Torchiarolo scomparso in un incidente stradale sette anni fa. L'evento vuole ricordare la sua figura e mantenere vivo il suo ricordo nella comunità locale, attraverso una giornata dedicata allo sport e alla memoria.

TORCHIAROLO - Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio, il 4° memorial di calcio a 5, in memoria di Kevin Losito, giovane torchiarolese che perse la vita in un tragico incidente stradale la sera del 3 gennaio di 7 anni fa. La manifestazione, svoltasi presso l'impianto sportivo dell'Oratorio.

