Perché Vecna è dimagrito in Stranger Things 5 la risposta dell’attore Jamie Campbell Bower è geniale

Nella quinta stagione di Stranger Things, Vecna si presenta con un aspetto più snello, suscitando curiosità tra gli spettatori. L’attore Jamie Campbell Bower ha spiegato il motivo di questa trasformazione, offrendo una lettura interessante che si collega all’evoluzione del personaggio e alla trama. Questa scelta contribuisce a rendere la narrazione più coerente e credibile, sottolineando l’attenzione ai dettagli che caratterizza la serie.

