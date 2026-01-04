Perché tutti cantano Soltero | da dove arriva la canzone esplosa su TikTok Italia

Il brano Soltero sta conquistando TikTok Italia, con oltre 6.800 video condivisi nelle ultime settimane. Questa canzone, ora al primo posto nella playlist

In queste settimane su TikTok il brano Soltero è stato ricondiviso in oltre 6.800 video. Da dove arriva la canzone oggi al primo posto nella playlist "Viral 50 Italia" di Spotify.

