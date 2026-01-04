Giorgia Meloni si distingue nel panorama politico italiano per la sua solidità e determinazione. In un campo ampio e complesso, la sua presenza come presidente del Consiglio si conferma come un elemento di stabilità e continuità. La sua capacità di affrontare sfide e di mantenere un ruolo di leadership stabile la rende una figura di riferimento nel contesto istituzionale e politico del Paese.

Se c’è un punto di riferimento fortissimo a Palazzo Chigi, beh, quello è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È lei l’adulta nella stanza, il collante di una maggioranza di governo che sarebbe altrimenti andata in frantumi da tempo, fra incomprensioni sugli aiuti a Kyiv, gli “extra profitti” delle banche da tassare e tanti altri controversi dossier che agitano e hanno agitato il destra-centro. Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini (Ansa). La ricetta renziana per archiviare Giorgialand. Meloni è tutto ciò che manca all’opposizione: al contempo è leader riconosciuta, fonte di stabilizzazione e garanzia che i fisiologici elementi di frizione possano essere riassorbiti da chi è a capo di un’organizzazione complessa in virtù del proprio carisma o charisma, per dirla in termini weberiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché per questo campo largo Giorgia Meloni è imbattibile

Leggi anche: Sondaggi politici, il centrodestra al 50%: il campo largo non basta a fermare Giorgia Meloni

Leggi anche: Meloni, sgambetto a Cgil e campo largo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meloni, 'campo largo? E' un Leoncavallo largo' - Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all'evento di chiusura della campagna elettorale di ... ansa.it

Da Francesco De Angelis alla crisi del polo dell'automotive: perché il campo progressista non può chiedere fiducia al frusinate e al cassinate senza fare i conti con vent'anni di governo e scelte mancate. La “rinascita” della Ciociaria non può essere un atto di fe - facebook.com facebook

Perché il campo di #Sabalenka è più corto di quello di #Kyrgios Ecco la spiegazione x.com