Perché non si riesce a risolvere il problema della movida a Milano e la mappa dei quartieri più ' rumorosi'
Il problema della movida a Milano riguarda principalmente il disturbo causato dal rumore nei quartieri più frequentati. Nonostante le recenti sanzioni e misure adottate, la questione rimane complessa e difficile da risolvere definitivamente. La mappa dei quartieri più 'rumorosi' evidenzia le zone di maggiore criticità, sottolineando la sfida per l’amministrazione di trovare un equilibrio tra vivacità urbana e rispetto delle esigenze dei cittadini.
Ci sono state diverse sanzioni anche negli ultimi giorni. Il tema della movida e del rumore assordante che disturba molti cittadini è un problema serio per l’amministrazione di Palazzo Marino. Soprattutto dopo la recente sentenza del tribunale civile di Milano che ha condannato il Comune a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
