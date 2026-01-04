Perché non si riesce a risolvere il problema della movida a Milano e la mappa dei quartieri più ' rumorosi'

Il problema della movida a Milano riguarda principalmente il disturbo causato dal rumore nei quartieri più frequentati. Nonostante le recenti sanzioni e misure adottate, la questione rimane complessa e difficile da risolvere definitivamente. La mappa dei quartieri più 'rumorosi' evidenzia le zone di maggiore criticità, sottolineando la sfida per l’amministrazione di trovare un equilibrio tra vivacità urbana e rispetto delle esigenze dei cittadini.

